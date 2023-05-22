صورة‭ ‬القمة لم‭ ‬تتسع‭ ‬للعراق

2023/05/22 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام من‭ ‬الصعب‭ ‬تفسير‭ ‬التناقض‭ ‬بين‭ ‬إعطاء‭ ‬الزعماء‭ ‬العرب‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬بمؤتمرات‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬وغياب‭ ‬بعضهم‭ ‬المستمر‭ ‬عن‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬السنوية‭.‬انه‭ ‬اجتماع‭ ‬واحد‭ ‬ليوم‭ ‬واحد،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬الزعماء‭ ‬مَن‭ ‬لا‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬ويلتقي‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الذين‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يشاركوه‭ ‬الهموم‭ ‬والتحديات‭ ‬المتقاربة‭.‬هنا‭ ‬لا‭ ‬أقصد‭ ‬غياب‭ ‬القادة‭ ‬لأسباب‭ ‬صحية‭ ‬وكحالات‭ ‬طارئة‭ ‬معروفة،‭ […]

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