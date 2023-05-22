2023/05/22 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام من الصعب تفسير التناقض بين إعطاء الزعماء العرب الاهتمام الكبير بمؤتمرات القمة العربية وغياب بعضهم المستمر عن اجتماعاتها السنوية.
انه اجتماع واحد ليوم واحد، وهناك من الزعماء مَن لا يحتمل أن يحضر ويلتقي قادة الدول الذين من المفترض أن يشاركوه الهموم والتحديات المتقاربة.
هنا لا أقصد غياب القادة لأسباب صحية وكحالات طارئة معروفة، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة القمة لم تتسع للعراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
انه اجتماع واحد ليوم واحد، وهناك من الزعماء مَن لا يحتمل أن يحضر ويلتقي قادة الدول الذين من المفترض أن يشاركوه الهموم والتحديات المتقاربة.
هنا لا أقصد غياب القادة لأسباب صحية وكحالات طارئة معروفة، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة القمة لم تتسع للعراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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