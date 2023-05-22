2023/05/22 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتراف خجول من أوكرانيا بخسارة باخموت بايدن:بوتين لن يكسر كييف (أوكرانيا)- هيروشيما -(أ ف ب) – موسكو -الزمان قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بعد محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما إن روسيا «لن تكسر» عزيمة حلفاء أوكرانيا. وصرح بايدن أنه أكد لنظيره الأوكراني أن دعم واشنطن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عزيمتنا وزيلنسكي سيلتزم بقيود استخدام مقاتلات اف 16) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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