عزيمتنا‭ ‬وزيلنسكي‭ ‬سيلتزم‭ ‬بقيود استخدام‭ ‬مقاتلات‭ ‬اف‭ ‬16

2023/05/22 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتراف‭ ‬خجول‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بخسارة‭ ‬باخموت‭ ‬بايدن‭:‬بوتين‭ ‬لن‭ ‬يكسر كييف‭ (‬أوكرانيا‭)- ‬هيروشيما‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬موسكو‭ -‬الزمان ‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬هيروشيما‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تكسر‮»‬‭ ‬عزيمة‭ ‬حلفاء‭ ‬أوكرانيا‭.‬ وصرح‭ ‬بايدن‭ ‬أنه‭ ‬أكد‭ ‬لنظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬واشنطن‭ […]

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