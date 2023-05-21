صحيفة: الصين تعمل على إنشاء شبكة أقمار صناعية هائلة

2023/05/22 | 00:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الصين تركز جهودها لتطوير شبكة إنترنت تعمل بالأقمار الصناعية يمكنها منافسة شركة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك.

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