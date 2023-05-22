الموارد: بحيرات الأسماك تستنزف الفرات

2023/05/22 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذرت مديريَّة الموارد المائيَّة في محافظة ذي قار من أنَّ بحيرات الأسماك تستنزف الجزء الأكبر من مياه حوض الفرات" مبينة، أنَّ "وزارتي الزراعة والموارد المائية وضعتا ضوابط محددة وصارمة لمنح إجازات تلك البحيرات.

وقال مدير عام المديرية في المحافظة عبد الرضا مصطاح سنيد، في تصريح للصحيفة الرسمية إنَّ "مديريته شكلت لجنة تعمل بالتعاون والتنسيق مع قيادة القوات المشتركة لمتابعة البحيرات والأحواض المائية المنتشرة، وستقوم بردم البحيرات المتجاوزة ومعاقبة أصحابها وفقاً للقانون".

وأوضح أنَّ "بحيرات الأسماك تسببت في استنزاف المياه المخصصة للشرب والإرواء في المحافظة"، مشيراً إلى أنَّ "غرفة العمليات المشكلة لهذا الغرض رفعت عدداً كبيراً من التجاوزات على المسارات المغذية لبحيرات الأسماك غير المرخصة".

وأشار إلى أنَّ "أعمال اللجنة المشتركة بين الموارد والعمليات المشتركة تأتي في إطار خطة تنفذها المديرية لوقف هدر المياه في المحافظة التي تعاني من شح وعجز كبير في توفير الماء الصالح للشرب وإرواء المساحات المزروعة من الأراضي التي اقتصرت على محاصيل محدودة بعد تقليصها إلى النصف".

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