2023/05/22 | 01:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت أعمال العنف والمعارك في أنحاء الخرطوم الأحد بعد ساعات على تعهد الطرفين المتنازعين على السلطة في السودان وقف إطلاق النار لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القتال يتواصل في الخرطوم بعد ساعات من الاتفاق على هدنة جديدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القتال يتواصل في الخرطوم بعد ساعات من الاتفاق على هدنة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).