2023/05/22 | 02:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.رئيس لجنة الخدمات النيابية...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: ستة 6 آلاف مشروع معطل ..



و موازنة الحشد لا تغطي رواتب منتسبيه أولاً على المسلة.

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