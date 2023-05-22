2023/05/22 | 02:06 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 22 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.
رئيس لجنة الخدمات النيابية...
ظهرت المقالة ساعة المسلة: ستة 6 آلاف مشروع معطل ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة: ستة 6 آلاف مشروع معطل .. و موازنة الحشد لا تغطي رواتب منتسبيه) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رئيس لجنة الخدمات النيابية...
ظهرت المقالة ساعة المسلة: ستة 6 آلاف مشروع معطل ..
و موازنة الحشد لا تغطي رواتب منتسبيه أولاً على المسلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة: ستة 6 آلاف مشروع معطل .. و موازنة الحشد لا تغطي رواتب منتسبيه) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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