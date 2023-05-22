خبيرة تبدد خرافة شائعة عن شرب الماء خلال وجبات الطعام

2023/05/22 | 02:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بددت عالمة الكيمياء الحيوية الروسية ماريا كوليشوفا، في حديث لصحيفة Moslenta اعتقادا شائعا حول مخاطر شرب الماء خلال الطعام.وأوضحت كوليشوفا، أن هذا التوجس من شرب الماء خلال الوجبات نابع من اعتقاد شائع بأن الماء يخفف أنزيمات المعدة الهاضمة، ما يقلل من الحموضة داخل المعدة وبالتالي يؤثر على جودة عملية الهضم.وأكدت أنه لا يوجد […]

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