"احتلال باخموت".. هل وقعت روسيا في الفخ؟

2023/05/22 | 03:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حال كان استيلاء روسيا على كل باخموت حقيقة، فإن هذا يعني - ظاهريا على الأقل- تحقيق موسكو لأهم مكسب في حربها بأوكرانيا منذ الصيف الماضي، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن المدينة على باخموت سيكون هاما في الصورة الكبرى للصراع، أو حتى جيدا لتحقيق أهداف الكرملين في أوكرانيا.

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