تصاعد هجمات

2023/05/22 | 04:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العلماء تصاعدا في هجمات يقوم بها عدد من حيتان الأوركا التي قامت بقلب قوارب على طول الساحل الإيبيري لأوروبا، في تصرف يبدو أنه ينتشر بين الحيتان الأخرى، وفقا لموقع Science And Technology.

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