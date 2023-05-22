هل من بوادر اتفاق بين إردوغان وسنان أوغان بشأن الانتخابات المقبلة؟

2023/05/22 | 05:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما القواسم المشتركة التي تتحدث عنها الرئاسة التركية بين إردوغان وسنان أوغان؟ وكيف تنظر المعارضة التركية لإمكانية التقارب بينهما؟

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