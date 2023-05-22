تونس.. 37 منظمة حقوقية تستنكر تزايد

2023/05/22 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية بتونس عن إدانتها لما اعتبرته ارتفاع وتيرة "المحاكمات الجائرة والإيقافات التعسفية" للنشطاء والمدونين والصحفيين، بسبب تعبيرهم عن آرائهم وانتقادهم السلطة.

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