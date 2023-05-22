2023/05/22 | 08:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية الأمر الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية بالسماح للمواطنين بإقامة مستوطنات على أراض فلسطينية خاصة، واصفة المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية بأنها "عقبة أمام تحقيق حل الدولتين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تدين عدم تجريم بناء المستوطنات في الضفة الغربية.. وتُعلق على "الزيارة الاستفزازية" إلى المسجد الأقصى) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تدين عدم تجريم بناء المستوطنات في الضفة الغربية.. وتُعلق على "الزيارة الاستفزازية" إلى المسجد الأقصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).