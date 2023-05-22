دراسة تربط سموم الأمعاء بالسمنة ومرض السكري

2023/05/22 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أن أجزاء من بكتيريا الأمعاء السامة يمكنها التسرب إلى مجرى الدم وإلحاق الضرر بالخلايا الدهنية، بحسب صحيفة "الغارديان".

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