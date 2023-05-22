2023/05/22 | 08:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z86ENlZKarI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصادر: الإطار يرى تحركات السوداني بشأن التعديل الوزاري خاضعة لواشنطن | موجز اخبار الصباح 2023/5/22) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصادر: الإطار يرى تحركات السوداني بشأن التعديل الوزاري خاضعة لواشنطن | موجز اخبار الصباح 2023/5/22) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).