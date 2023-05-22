2023/05/22 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف متحف خاص في دبي النقاب عن مخطوطة توراتية نادرة نجت من محرقة "الهولوكوست".ويتحدث أحمد عبيد المنصوري، مؤسس متحف معبر الحضارات في المنطقة التاريخية بدبي، لموقع CNN بالعربية عن القيمة التاريخية لهذه المخطوطة التي يعود عمرها إلى عام 1870.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في دبي.. عرض مخطوطة توراتية نادرة بأول معرض للهولوكوست في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في دبي.. عرض مخطوطة توراتية نادرة بأول معرض للهولوكوست في الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).