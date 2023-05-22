تحذيرات الديون الأميركية تهبط بأسعار النفط عالمياً

2023/05/22 | 09:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، حيث عوض الحذر بشأن محادثات سقف الديون الأمريكية والمخاوف بشأن تعافي الطلب في الصين الدعم من انخفاض منتجي أوبك+.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتًا، أو 0.7٪، إلى 75.04 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0201 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم يوليو/ حزيران، وهو العقد الأكثر نشاطًا ، 61 سنتًا ، أو 0.6٪ ، إلى 70.94 دولارًا.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفع كلا الخامين القياسيين للنفط بنحو 2٪ ، وهو أول مكسب أسبوعي لهما في خمسة أسابيع، بعد أن أغلقت حرائق الغابات كميات كبيرة من إمدادات النفط الخام في ألبرتا ، كندا.

وقال محللون إن "الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط وبالتالي فإن المستثمرين قلقون من محادثات سقف الديون الأمريكية والمخاوف بشأن تعافي الطلب في الصين بعد تقارير بيانات اقتصادية ضعيفة في الأسبوعين الماضيين".

وقال محللون من جولدمان ساكس وجيه بي مورجان إن تأثير التخفيضات الطوعية للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك روسيا، المعروفة باسم أوبك + ، أصبح محسوسًا أيضًا بعد أن دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

وقال جي بي مورجان إن إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية من المجموعة انخفض 1.7 مليون برميل يوميًا بحلول 16 مايو / أيار، مضيفًا أن صادرات النفط الروسية ستنخفض على الأرجح بحلول أواخر مايو / أيار.

وفي أحدث تقرير شهري لها، حذرت وكالة الطاقة الدولية من نقص يلوح في الأفق في النصف الثاني حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب العرض بنحو مليوني برميل يوميًا.

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