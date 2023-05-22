درجال يناقش بعض الملاحظات مع نائب رئيس اللجنة المنظمة لمونديال الشباب

2023/05/22 | 09:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقش رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال مع نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم للشباب بعض الملاحظات التي واجهت وفد منتخبنا الشبابي في البطولة.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال التقى نائبَ رئيس اللجنة المنظمة لبطولةِ كأس العالم دون 20 عاماً الإيطالي روبرتو والفرنسي نيكولاس وبحضور رئيس وفد منتخبنا للشباب محمد ناصر”.

وبين أن “المجتمعين ناقشوا بعضَ النقاط والملاحظات التي قدمها الوفدُ العراقي إلى اللجنة المنظمة، وكذلك إلى الاتحاد الدوليّ لكرة القدم، من أجل تلافيهاكما تمت مناقشةُ بعض المتطلبات الخاصة التي يجب أن تتوفر للوفد العراقيّ المشارك في نهائيات كأس العالم، حيث وعدَ نائب رئيس اللجنة المنظمة بتلافي بعض الأخطاء التي حصلت، كما وعدَ بتوفير بعض المتطلباتِ التي طالب بها الوفدُ العراقي والتي لم تتواجد رغم إنها تدخل في صلب معايير استضافة المحفل العالميّ الكبير”.

وبيّن نائب رئيس اللجنة المنظمة أن “نقل البطولة من إندونيسيا إلى الأرجنتين لن يدع متسعاً كبيراً للدولة المستضيفة لتلافي الأخطاء في وقتٍ قصير، جعلها لا تلبي بعض المتطلبات الخاصة لتلك البطولة، ما ولد بعض الإرباك والاعتراضات من قبل المنتخباتِ المشاركة”.

ويستهل منتخبنا الشبابي مشواره في كأس العالم بمواجهة الأوروغواي عند الساعة 12:00 منتصف الليل.

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