تصريح للسوداني بشأن سلم الرواتب

2023/05/22 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، ملف بشأن سلم الرواتب بـ"المسألة الحساسة"، مشيراً إلى العمل على الوصول إلى صيغة تحقق العدالة.

يتبع…

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