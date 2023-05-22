أمر ولائي بعدم عقد اجتماعات الجمعيات الفلاحية لحين حسم دعوى ضدها (وثيقة)

2023/05/22 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة استئناف بغداد /الرصافة الاتحادية، امراً ولائياً بعدم عقد الاجتماعات غير الاعتيادية للهيئة العامة للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق لحين حسم الدعوى البدائية بحقها.

وبحسب وثيقة صادرة من القضاء بتاريخ 18 من الشهر الجاري وحصلت عليها (بغداد اليوم)، فأنه "بأمر ولائي، قررت محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية عدم عقد الاجتماعات غير الاعتيادية للهيئة العامة للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق لحين حسم الدعوى البدائية وعلى المخالفين تحمل كافة التبعات القانونية".

وفي وقت سابق، طالبت هيئة النزاهة الاتحادية، وبناء على قرار قضائي، اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، بيان السند القانوني لبقاء "المشكو منه حيدر عبد الواحد"، رئيسًا للاتحاد رغم القرار التمييزي من محكمة استئناف الرصافة.

وكانت انتخابات الجمعيات الفلاحية قد شهدت جدلًا وطعنًا بنزاهتها من قبل نواب وجهات قانونية عديدة، بعد فوز عبد الواحد بمنصب رئاسة الجمعيات، بالرغم من المشاكل القانونية التي تحيط به، وبنزاهة انتخابات الجمعيات وفوزه بالمنصب.

وفي الوقت الذي يعاني القطاع الزراعي من مشاكل عدّة، يرى مراقبون أن تسليم مصير الفلاحين الذين يناهز عددهم الـ3 ملايين مواطن في العراق، لشخصية مشكوك بسيرته، وبوضعه القانوني، سيضاعف من تردّي القطاع الزراعي ووضع الفلاحين.

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