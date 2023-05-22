طقس العراق.. أمطار رعدية وارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من اليوم

2023/05/22 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما اشارت الى هطول امطار رعدية بدءاً من اليوم.

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