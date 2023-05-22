لماذا يجب على مرضى الكبد الحذر من شرب القهوة؟

2023/05/22 | 10:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، بمنشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن الإفراط في شرب القهوة يُعرّض مريض الكبد لمخاطر عديدة..ما أبرزها؟

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