الضفة الغربية.. 3 قتلى فلسطينيين بعد اشتباكات مع القوات الإسرائيلية

2023/05/22 | 10:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثلاثة مقاتلين فلسطينيين، ليل الأحد الاثنين، في عملية للجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية جاءت بهدف "إحباط أنشطة إرهابية".

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