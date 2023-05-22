2023/05/22 | 10:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن القوات الإسرائيلية قتلت...

ظهرت المقالة مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية أولاً على المسلة.

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