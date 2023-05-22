2023/05/22 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين، ارتفاعاً بالأسواق المحلية في محافظات البلاد كافة. إذ بلغ سعر البيع 147,500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 145,500 دينار لكل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع جديد بسعر صرف الدولار امام الدينار المركز الخبري الوطني.

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