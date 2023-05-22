2023/05/22 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، سلم الرواتب مسألة حساسة ونعمل على الوصول لصيغة تحقق العدالة. وقال السوداني خلال حديثه مع المواطنين، وتابعه / المركز الخبري الوطني/: “نحثكم على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني عن سلم الرواتب: مسألة حساسة ونعمل على صيغة تحقق العدالة المركز الخبري الوطني.

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