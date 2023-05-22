بدءاً من الغد.. طقس العراق يشهد تساقطاً للأمطار 

2023/05/22 | 10:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار بدءاً من الغد.

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طقس العراق يشهد تساقطاً للأمطار أولاً على ايرث نيوز.

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