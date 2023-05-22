السوداني يعقد اجتماعا مع مجلس المفوّضين في مفوّضية الانتخابات

2023/05/22 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مجلس المفوّضين في مفوّضية الانتخابات.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى زيارة إلى مبنى المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات وعقد اجتماعاً مع مجلس المفوّضين".

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