أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد لهذا اليوم

2023/05/22 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين، انخفاضا طفيفا في البورصة الرئيسة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "سعر صرف الدولار لهذا اليوم، بلغ في البورصة 146,900 دينار عراقي لكل 100 دولار".

واضاف فيما "بلغ سعر البيع 147,250 دينار لكل 100 دولار، والشراء 146,250 دينار لكل 100 دولار في مكاتب الصيرفة المحلية".

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