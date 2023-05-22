2023/05/22 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعول مدرب منتخبنا الشبابي عماد محمد،

على مواجهة الأوروغواي للذهاب بعيداً

في كأس العالم تحت 20 عاماً في الأرجنتين.

وقال محمد في مؤتمر صحفي إن “المباراة

الأولى لها خصوصية مميزة في المجموعة

ولو تجاوزنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عماد محمد: مباراة الأوروغواي بوابة للذهاب بعيداً في المونديال) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عماد محمد: مباراة الأوروغواي بوابة للذهاب بعيداً في المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).