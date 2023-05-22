صحة اربيل: تسجيل 25 اصابة مختلفة في اشتباكات اندلعت بين مشجعي ناديين رياضيين

2023/05/22 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مديرية صحة اربيل ، يوم الاثنين،

بتسجيل عدد من الاصابات في اشتباكات

اندلعت بين مشجعي نادي بيشمركة اربيل

ودهوك.





وذكر بيان للمديرية ، ان "فرق الإسعاف

سجلت 25 اصابة مختلفة في اشتباكات اندلعت

بين

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