2023/05/22 | 10:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عراقي يتنبأ بما سيحدث في جلسة اقرار الموازنة | تقرير

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