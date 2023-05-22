2023/05/22 | 10:40 - المصدر: قناة التغيير

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منذ 39 دقيقة

العراق والأردن يعلنان الحرب على الممنوعات..



وبغداد تكشف خطر غاز ايران على الكهرباء | الحصاد الإخباري

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