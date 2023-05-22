الصحة الفلسطينية: مقتل 3 أشخاص في مخيم بلاطة بنابلس.. والجيش الإسرائيلي يصدر بيانا

2023/05/22 | 10:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، صبيحة الإثنين

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