غياب إنتاج الأفلام السينمائية الطويلة في العراق

2023/05/22 | 11:34 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت السينما العراقية خلال عقدين من الزمن تراجعا كبيرا، وانتهى بها المطاف لأن تصبح جزءا من الماضي.إعادة الحياة للسينما العراقية، بحاجة إلى كثير من العمل والدعم ماليا ومعنويا.

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