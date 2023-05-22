2023/05/22 | 11:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FYlslquQKGg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الضمان الاجتماعي.. امتيازات جديدة للعاملين في القطاع الخاص في العاشرة مع كريم حمادي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الضمان الاجتماعي.. امتيازات جديدة للعاملين في القطاع الخاص في العاشرة مع كريم حمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).