القبض على عروس سرقت مهر زواجها وهربت بعد الزواج بمساعدة أهلها في أربيل

2023/05/22 | 11:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتقلت شرطة مدينة سوران التابعة لأربيل عروسة هربت يوم زفافها مع مجوهراتها من مدينة كوية واختفت عن الأنظار قبل أيام.

العروسة الهاربة من نفس المدينة وقالت مديرية مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة في قضاء سوران إن “العريس تقدم بشكوى إلى مكتب مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة في كوية للعثور على العروسة وبعدها اكتشفوا أن المرأة هربت إلى مدينة سوران”.

وبحسب المصادر “انتقلت عائلة العروسة التي كانت مجاورة لعائلة العريس في كوية، إلى مكان لا تعرفه عائلة العريس وبعد أن اقاموا حفلا للزفاف ووزعوا الحلوى وأكملوا التقاط الصور التذكارية اختفت العروسة مع مجوهراتها”.

وقالت خيال والدة العريس قبل أسبوع لوسائل اعلام كردية “أعطيتها 25 غراما من الذهب و 3 ملايين دينار و أشياء أخرى لكنها اختفت وأخذت الجهاز”.

وقالت مديرية مكافحة العنف ضد النساء والعائلات في سوران، إنها “ألقت القبض على المطلوبة مساء يوم الأحد.



وفقا للمادة 446 من قانون العقوبات العراقي، وسيتم تسليمهما إلى مديرية مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة في قضاء كوية”.

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