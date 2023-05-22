يدربهم خبراء بريطانيون على صنعها.. شاهد

2023/05/22 | 11:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمرر المتخصصون البريطانيون في المتفجرات ومكافحة التمرد عقودًا من الخبرة في صنع القنابل إلى القوات الأوكرانية في الخطوط الأمامية، حيث أن القنابل المصنوعة يدوياً هي الأسلحة السرية في ترسانة أوكرانيا ضد الروس.التقرير الخاص من مراسل CNN، نك روبرتسون، يستعرض لكم التفاصيل.

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