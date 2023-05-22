2023/05/22 | 11:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان شاكر هذا السؤال العظيم ، هو السؤال القديم الثابت للبشرية منذ فجر التاريخ ، طرحه الفلاسفة واللاهوتيون والناس العاديون على حد سواء ، وظل صداه يتردد في كل زمان ومكان ، وسيظل هكذا . تطرقت العديد من النظريات الفلسفية والأفكار المختلفة حول معنى الحياة ، ومن المرجح إنه لا توجد إجابة “صحيحة” واحدة .[…]

ظهرت المقالة ما معنى الحياة ؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما معنى الحياة ؟ ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما معنى الحياة ؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).