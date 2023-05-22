إثر المشاجرة الطاحنة.. إصابة عدد من النواب الكرد داخل قاعة برلمان الاقليم (فيديو) - عاجل

2023/05/22 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصيب عدد من النواب الكرد، اليوم الاثنين، داخل قاعة برلمان إقليم كردستان على خلفية مشاجرة داخل قاعة المجلس.

وأظهر مقطع فيديو حصلت (بغداد اليوم) "إصابة عدد من نواب برلمان اقليم كردستان على خلفية مشاجرة داخل قاعة المجلس".

وشهدت وقائع جلسة مجلس نواب إقليم كردستان، اليوم الاثنين، حدوث تشابك بالأيدي وضرب ولكمات وتكسير لمحتويات البرلمان بين اعضاء مجلس النواب الكرد.

وحصلت (بغداد اليوم) على فيديو يظهر فيه ما جرى في الجلسة من تشابك بالأيدي وضرب ولكمات وتكسير لمحتويات البرلمان بين اعضاء مجلس النواب الكرد، فيما أصيب عدد من صحفيي الاقليم المتواجدين داخل بناية مجلس النواب لتغطية وقائع الجلسة.

ويشهد إقليم كردستان، خلافات سياسية حادة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، وصل اليوم الى حد الصِدام، ويرى مراقبون أن الغلبة لأي من الحزبين في هذا الملف، قد تمهد لتغييرات في المشهد السياسي داخل الإقليم خلال السنوات المقبلة.

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