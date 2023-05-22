فيديو من كردستان.. ضرب ولكمات وتكسير في برلمان الإقليم بين النواب الكرد

2023/05/22 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

شهدت وقائع جلسة مجلس نواب إقليم كردستان ،اليوم الاثنين، حدوث تشابك بالايدي وضرب ولكمات و تكسير لمحتويات البرلمان بين اعضاء مجلس النواب الكرد.

وحصلت (بغداد اليوم) على فيديو يظهر فيه ما جرى في الجلسة من حدوث تشابك بالايدي وضرب ولكمات و تكسير لمحتويات البرلمان بين اعضاء مجلس النواب الكورد، فيما أصيب عدد من صحفيي الاقليم المتواجدين داخل بناية مجلس النواب لتغطية وقائع الجلسة.

ويشهد إقليم كردستان، خلافات سياسية حادة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، وصل اليوم الى حد الصِدام، ويرى مراقبون أن الغلبة لأي من الحزبين في هذا الملف، قد تمهد لتغييرات في المشهد السياسي داخل الإقليم خلال السنوات المقبلة.

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