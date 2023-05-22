بغداد وبرلين تبحثان أهم التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في العراق

2023/05/22 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقت

استقبل نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلف، وفدًا ألمانيًا رفيع المستوى برئاسة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية فولكر أويل، ترافقه القائمة بأعمال السفارة الألمانية في بغداد مارغريت جاكوب.

وذكر بيان لإعلام البنك المركزي، أن "الاجتماع الذي ضمّ مجموعة من المديرين العامين والمختصين في البنك المركزي العراقي، بحث أهم التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في العراق، ومدى استجابة البنك المركزي العراقي في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي،

كما بحث اللقاء "الجوانب الاقتصادية والفنية المتعلقة بالتعاون مع الجانب الألماني، ومنها تقديم الخدمات الاستشارية من خلال منظمة (GIZ)، والمشاريع التي تقوم بإدارتها المنظمة بالتعاون مع هذا البنك".

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