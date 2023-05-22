النقل: طريق التنمية يتضمن خطين وإعلان تنفيذه خلال العام الحالي

2023/05/22 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حددت وزارة النقل، اليوم الاثنين، موعد إعلان تنفيذ طريق التنمية من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أشارت إلى أن الطريق يتضمن خطين.

وقال مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية التابعة للوزارة، فرحان الفرطوسي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "شركة الموانئ العراقية مستمرة في توسعة الأعمال سواء بالموانئ القديمة أو في مشروع ميناء الفاو".

وأضاف الفرطوسي، أنه "خلال العام الحالي سيشهد العراق الإعلان عن تنفيذ "طريق التنمية" من قبل رئيس الوزراء خلال مؤتمر إقليمي"، مردفاً بالقول: "نحن جادون بطرح مشاريع كبيرة بعد استحصال الموافقات الأصولية".

وتابع، أن "مشروع طريق التنمية سيربط ميناء الفاو بموانئ البحر المتوسط والطرق البرية والسككية بأوروبا ودول القوقاز"، موضحاً، أن "الطريق سيشمل خطين: الأول سككي ذهاب وإياب، والثاني طريق بري جديد يختلف عن الطريق السابق، إضافة إلى أن هناك حقيبة كبيرة من المشاريع الاستثمارية سوف يكون لها الحظ الأوفر مع المباشرة بطريق التنمية".

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، إن مشروع طريق التنمية (القناة الجافة) بين العراق وتركيا سيربط الشرق بالغرب.

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