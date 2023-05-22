تشابك بالأيدي داخل برلمان كردستان بين نواب الأحزاب الكردية

2023/05/22 | 11:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: شهد برلمان إقليم كردستان، الاثنين، توتراً وتشابكاً بالأيدي بين نواب...

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