إيران.. إبعاد مسؤول أمني رفيع

2023/05/22 | 11:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية، الاثنين، إن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قرر تعيين علي أكبر أحمديان أمينا للمجلس الأمن القومي خلفا لعلي شمخاني.

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