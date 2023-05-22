2023/05/22 | 11:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران- الزمان: اصدر الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي، الاثنين، مرسوما عيّن بموجبه علي أكبر أحمديان أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، وفق وكالة فارس الايرانية.وكان أحمديان يتولى رئاسة المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإسلامي.وشغل علي شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 10 سنوات وكان ممثلا للمرشد الايراني الاعلى في المجلس.وكانت وكالة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين بديل لشمخاني امينا لمجلس الامن الاعلى الايراني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين بديل لشمخاني امينا لمجلس الامن الاعلى الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).