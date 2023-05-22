2023/05/22 | 11:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هافانا (أ ف ب) – غيّب الموت الأحد في هافانا الكاتب المسرحي والشاعر الكوبي أنتون أروفات (87 عاماً) الحائز على أبرز جائزة أدبية في بلاده، على ما أعلنت وزارة الثقافة.وُلد أروفات الذي كان أيضاً أحد أعضاء الأكاديمية الكوبية للغة، في سانتياغو دي كوبا.وأظهر في شبابه اهتماماً بالأدب والمسرح ثم درس اللغات في جامعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الكاتب المسرحي والشاعر الكوبي أنتون أروفات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الكاتب المسرحي والشاعر الكوبي أنتون أروفات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).