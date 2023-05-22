بطولة اسبانيا: عاصفة العنصرية تهبّ مجددًا في وجه فينيسيوس

2023/05/22 | 11:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة (أ ف ب) – اسدى فالنسيا خدمة كبيرة لاتلتيكو مدريد واسقط ريال مدريد 1-صفر، ليعزّز الاول آماله بالبقاء في الدوري الإسباني لكرة القدم، في لقاء طغت عليه الاساءات عنصرية بحق اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور.منح اللاعب الشاب دييغو لوبيس التقدم لفالنسيا في الشوط الاول (33)، الا انّ الشوط الثاني كان فوضويا وشهد توترًا بين […]

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