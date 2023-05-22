2023/05/22 | 11:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تسلم متحف الامام الحسين (عليه السلام)، نسخة نادرة من القرآن الكريم مصنوعة من الذهب والنحاس والماس والبلاتين والفضة اهديت من قبل أحد محبي اهل البيت.وقال رئيس قسم المتحف في العتبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متحف الإمام الحسين (ع) يتسلم نسخة نادرة من القرآن الكريم المركز الخبري الوطني.

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