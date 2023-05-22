2023/05/22 | 11:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الاثنين ، القبض على عاملة أجنبية سرقت 45 مليون دينار مع مخشلات ذهبية من داخل دار أحد المواطنين في بغداد. وذكر بيان للوزارة تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عاملة أجنبية سرقت مبلغ مالي ضخم من منزل ببغداد المركز الخبري الوطني.

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