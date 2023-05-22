اعتقال 20 إرهابيا ومتهما بقضايا مختلفة بـ5 محافظات

2023/05/22 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على إرهابيين اثنين و(18) متهماً بقضايا مختلفة في خمس محافظات.

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